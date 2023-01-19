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اتجاهات لرفع سعر الفائدة لأكثر من 5%

النفط يتراجع 1% بعد زيادة المخزونات الأمريكية

2023-01-19 الساعة 9:57
النفط يتراجع 1% بعد زيادة المخزونات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط ،اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً، أو 1.1%، إلى 78.62 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9% إلى 84.25 دولار للبرميل، لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء.

سعر الفائدة

يأتي ضعف السوق بفعل مخاوف من احتمالات تدهور الاقتصاد الأمريكي، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.

وقال محللون في “إيه.إن.زد” للأبحاث في مذكرة للعملاء: “أثار هذا شبح الركود، مع تضرر الإقبال على المخاطرة نتيجة لذلك”.

ووفقًا لمصادر بالسوق، أظهرته بيانات معهد البترول الأمريكي من ارتفاع في مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير، ليتفاقم الأمر.

توقعات بهبوط المخزون

وكان تسعة محللين استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا في المتوسط هبوط مخزونات الخام نحو 600 ألف برميل.

وهذا هو الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات الكبيرة في المخزونات.

ومع استمرار ترجيح الرفع الكبير لأسعار الفائدة، صعد الدولار الأمريكي، مما زاد من الضغط على الطلب على النفط، إذ إن الدولار القوي يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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