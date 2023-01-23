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أكدت على توقيع حزمة عقوبات جديدة

النمسا: إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ 

2023-01-23 الساعة 2:43
النمسا: إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت حكومة النمسا، اليوم الاثنين، إنها تعارض وجود سباق تسلح نووي في منطقة الخليج، مؤكدة في الوقت نفسه، على أن إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ على حد وصفها.

عقوبات أوروبية جديدة على إيران

وأضافت النمسا أنه تم توقيع عقوبات أوروبية جديدة على إيران تشمل 37 شخصًا وكيانًا.

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وبالفعل، فإن وزراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على حزمة جديدة من العقوبات ضد طهران، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للكتلة.

النمسا إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ 

استهداف القائمين على القمع 

وقالت الرئاسة في تغريدة على تويتر: اعتمد الوزراء حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف من يقودون القمع، ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت مصادر لرويترز، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيضيفون 37 كيانًا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران في اجتماعهم يوم الاثنين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

النمسا إيران تسير بسرعة الضوء في الاتجاه الخاطئ 

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