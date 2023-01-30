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كاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء والحاملين للورم

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

2023-01-30 الساعة 1:20
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف علماء في فرنسا، أن النمل لديه القدرة على اكتشاف رائحة السرطان لدى المصابين، وذلك لأنه يتمتع بحاسة شم قوية، ما يجعله يتمتع بكفاءة عالية لرصد هذا المرض.

وسيلة فعالة

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، أن هذه الحشرات يمكن أن تستخدم كوسيلة فعالة، من حيث التكلفة، لاكتشاف الإصابة بالسرطان لدى المرضى، حسب “سكاي نيوز”.

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الكاشف البيولوجي

وأوضحت مؤلفة الدراسة من جامعة السوربون باريس نورد باتريسيا ديتوري : “يمكن استخدام النمل ككاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء والحاملين للورم”.

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