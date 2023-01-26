Icon

مواجهة خاصة بين رونالدو وحجازي اليوم Icon النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان Icon تشكيل الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon مقتل مبتعث سعودي بأمريكا والشرطة ترصد مكافأة مقابل ضبط المتهمة Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي الشرقية: أمطار غزيرة حتى الـ2 صباحًا Icon التشكيل المتوقع لديربي الريال ضد أتلتيكو Icon الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق Icon رونالدو يحلم بتكرار انطلاقته مع يوفنتوس Icon الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
غرائب
قادر على شم الخلايات السرطانية من خلال البول

النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان

2023-01-26 الساعة 5:41
النمل وسيلة فعَّالة لاكتشاف السرطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اكتشف العلماء لأول مرة، أن النمل لديه القدرة على اكتشاف رائحة السرطان في البول، ومن خلاله يستطيع أن يكشف المصابين بالسرطان.

كاشف بيولوجي

وبحسب النتائج التي توصل إليها العلماء ونشرتها مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، فإن هذه الحشرات يمكن أن تُستخدم كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحديد السرطانات لدى المرضى.

قد يهمّك أيضاً
Img

أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني

Img

جوجل تسرح 12 ألف موظف

من جهتها، قالت مؤلفة الدراسة البروفيسورة باتريسيا ديتوري، من جامعة السوربون باريس نورد في باريس، فرنسا، لوكالة “أسوشيتد برس”: “يمكن استخدام النمل ككاشف بيولوجي للتمييز بين الأفراد الأصحاء وأولئك الحاملين للورم. إنها سهلة التدريب، وتتعلم بسرعة، وتتسم بالكفاءة العالية وليست مكلفة”.

أبحاث سابقة

وتعتمد الدراسة الحالية على بحث سابق أجرته البروفيسورة داتوري وزملاؤها حيث أظهروا أن النمل قادر على “شم” الخلايا السرطانية البشرية المزروعة في المختبر.

وفي الدراسة الحديثة، عرّض الباحثون 70 نملة تتمي إلى الأنواع المعروفة باسم Formica fusca، لعينات بول من فئران مصابة بأورام وأخرى خالية من الأورام.

وبعد ثلاث تجارب، تمكن النمل من التمييز بين رائحة بول الفئران السليمة ورائحة بول الفئران الحاملة للأورام.

نظام شمي حساس

وقال العلماء إن هذا عائد إلى أن النمل لديه نظام شمي حساس للغاية. وأوضحت البروفيسورة داتوري: “قمنا بتدريبها على التعلم الترابطي لربط رائحة معينة – رائحة السرطان – لقاء مكافأة، وبعد تجارب قليلة جدا، تعلم النمل الارتباط. وأظهرنا أن النمل يمكنه التمييز بين بول الفئران السليمة وبول الفئران الحاملة للورم. وهذا يشبه إلى حد كبير حالة الحياة الواقعية لاستخدام الخلايا السرطانية المستنبتة”.

وكجزء من الخطوات التالية بعد كفاءة وموثوقية التحقق من قدرات النمل ، يسعى الفريق إلى معرفة ما إذا كان النمل يمكنه فعل الشيء نفسه مع بول الإنسان.

ويشار إلى أنه في أبحاث سابقة أظهرت الكلاب أنه يمكنها اكتشاف السرطان من خلال رائحة البول بعد تدريبها على القيام بذلك.

وهناك أيضا أجهزة إلكترونية يمكنها اكتشاف أنواع معينة من السرطان – مثل المثانة أو الثدي أو البروستات – من عينات البول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم