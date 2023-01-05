النواب الأمريكي يفشل في اختيار رئيسه للمرة الخامسة

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أخفق مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، للمرة الخامسة، في اختيار رئيس له؛ بسبب وجود انقسامات حادة بين الجمهوريين حيال الشخص الملائم لتولي المنصب.
وفشل كيفن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، خلال جولات الاقتراع السابقة، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفًا لنانسي بيلوسي.
ورفض عدد من الجمهوريين التصويت لمكارثي؛ لأنهم ينظرون إليه بمثابة سياسي “معتدل أكثر مما ينبغي”.
ووفقًا لمراقبين أمريكيين، فإن هذا الفشل يشكل سابقة من نوعها في مجلس النواب الأمريكي منذ مائة عام، بينما يعكس الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
ووجه الرئيس السابق، ترامب، رسالة يدعو فيها الجمهوريين إلى الالتفاف حول مكارثي، لكن نداءه لم ينجح في إقناع النواب المحافظين بالعدول عن موقفهم.
ويحتاج رئيس مجلس النواب المعين إلى 218 صوتًا حتى يتولى المنصب، وربما يتغير هذا العدد في حال امتناع بعض النواب عن التصويت.
وخسر مكارثي لأن عشرين نائبًا من الجمهوريين فضلوا التصويت لفائدة النائب عن ولاية فلوريدا، بيرون دونالدز.