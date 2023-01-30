النيابة العامة: إحالة مواطن للمحكمة المختصة لبيعه مركبة مغشوشة

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن (مالك معرض سيارات) بتهمة الغش التجاري.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور ببيع مركبة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها لتبدو وكأنها حديثة الصنع، وبالتحري عن المركبة تبين أنها تعرضت لحادث مروري وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.
وتمت إحالة المذكور للمحكمة المختصة بتهمة الغش التجاري وذلك ببيع منتج مغشوش دخل عليه التغيير والتبديل، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه نظاماً.
وأكد المصدر على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.