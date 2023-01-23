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تجاوزت حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية

النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا

2023-01-23 الساعة 11:31
النيابة: سجن ممارسة صحية 5 سنوات لاعتدائها بعنف على 11 رضيعًا
المواطن - فريق التحرير

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم حضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على (١١) طفلاً حديثي الولادة “رضّع”.

وبالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضّع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديث الولادة لمثل هذه الحالات، كما رُصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضرب ثلاث مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها.

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إجراءات التحقيق

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على (١١) طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

وتم إيقافها واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها والحكم عليها بالسجن لمدة (٥) سنوات، وغرامة مالية قدرها (١٠٠.٠٠٠ ريال)، مائة ألف ريال.

وأشار المصدر إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية، مفتقدة لأخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب.

الحماية الجنائية للأطفال

وأكد المصدر على أن الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعد من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بكافة الحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية، مشدداً على أن الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

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  • عبدالرحمن

    الحكم سنحمل عشر سنوات وتغريمها ١٠٠ الف ريال لكل طفل اعتدت عليه سنتين من سجنها تكليفها بالعمل في مغاسل الموتى تغسل تكفين تجهيز الموتى بدون راتب قليلة الخوف من الله قلبها نجس للرحمة به ضغوطات العمل اجلس في بيتك والابتعاد عن الاطفال الذين لاحول لهم ولا قوة اليهوديه لاتعمل مثل العمل بالاطفال شيطانه

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