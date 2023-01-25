النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها

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شددت النيابة العامة بضرورة الإبلاغ عن أي حالات من الإيذاء حال وقوعها، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم بها كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل بالقطاع الأهلي.
الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال،أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية،أو التهديد به،يرتكبه شخص تجاه شخص آخر،متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. pic.twitter.com/LTrnq2HsWxقد يهمّك أيضاً
— النيابة العامة (@bip_ksa) January 25, 2023
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وتابعت: يجب على كل من يطّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل بالقطاع الأهلي اطّلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.