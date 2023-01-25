Icon

أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها Icon سجن مسلم هندي مدى الحياة بسبب قطيع من البقر Icon أزمة مرتضى منصور وكلاتنبيرج تصل للصحافة الإنجليزية Icon صالح الشهري: طريقة واحدة لـ الهلال للعبور إلى نهائي السوبر السعودي Icon شركة علم تفتح التقديم على برنامج التدريب التعاوني Icon مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره  Icon الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة بسبب الطقس Icon الفريق البسامي يبحث تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ سلامة الحجاج Icon العثور على 100 حمار مذبوح بالفيوم المصرية Icon النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإيذاء هو شكل من أشكال الاستغلال

النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها

2023-01-25 الساعة 8:26
النيابة: يجب الإبلاغ الفوري عن حالات الإيذاء حال وقوعها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت النيابة العامة بضرورة الإبلاغ عن أي حالات من الإيذاء حال وقوعها، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم بها كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل بالقطاع الأهلي.

أحد أشكال الاستغلال

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ‏الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

الإبلاغ الفوري

وتابعت: يجب على كل من يطّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورًا، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل بالقطاع الأهلي اطّلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم