الهدنة الروسية لوقف إطلاق النار تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حيز التنفيذ، فاعتبارًا من ظهر اليوم سيتم وقف إطلاق النار وذلك حتى نهاية 7 يناير.

تفاصيل الهدنة الروسية

وتأتي الهدنة الروسية من جانب واحد فقط، حيث قال الكرملين إنه استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، تم توجيه وزير الدفاع الروسي بدء تطبيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا اعتبارًا من الساعة 12.00 مساءً في السادس من يناير هذه السنة وحتى الساعة 24.00 في السابع من يناير.

كما ذكر البيان أن روسيا تطالب أوكرانيا بإعلان وقف لإطلاق النار والسماح للناس بحضور الاحتفالات الدينية، حيث يحتفل الكثير من المسيحيين الأرثوذكس، سواء أولئك الذين يعيشون في روسيا أو أوكرانيا، بطقوس دينية في السادس والسابع من يناير.

رد كييف

في المقابل، قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك، إن الهدنة المؤقتة مع روسيا يمكن أن تتم فقط إذا غادرت الأراضي التي سيطرت عليها، واصفًا الهدنة الروسية بأنها منافقة.

واشترطت أوكرانيا انسحاب روسيا من أراضيها لقبول الهدنة الروسية، وقال مكتب الرئاسة: لسنا من يقوم بالهجوم على دولة للموافقة على هدنة.

وفي الوقت نفسه، فإن هناك تعزيزات لمواقع تمركز الجيش الأوكراني على الحدود مع دولة بيلاروسيا.

الهدنة الأولى من نوعها

ويُذكر أن هذه أول هدنة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أراضي الجارة الغربية في فبراير الماضي.