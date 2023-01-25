الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم

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أرسلت جماهير نادي الهلال رسائل دعم إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض، وذلك قبل خوض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير المقبل.
ويدخل أزرق الرياض البطولة العالمية وهو ممنوع من القيد على خلفية عقوبة النادي ومنعه من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات بسبب قضية محمد كنو مع نادي النصر.
ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان ” أزرقنا يصطف جانب أبطال العالم” كرسالة دعم للاعبي الأزرق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية، ومحاولة الفوز بميدالية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في كأس العالم للأندية.
وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباريات الدور الثاني بمونديال الأندية يوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وفي حال فاز أزرق الرياض على نادي الوداد، سيواجه نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء 7 فبراير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، في دور نصف النهائي.
ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.
وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.