الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم

أرسلت جماهير نادي الهلال رسائل دعم إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض، وذلك قبل خوض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير المقبل.

ويدخل أزرق الرياض البطولة العالمية وهو ممنوع من القيد على خلفية عقوبة النادي ومنعه من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات بسبب قضية محمد كنو مع نادي النصر.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان ” أزرقنا يصطف جانب أبطال العالم” كرسالة دعم للاعبي الأزرق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية، ومحاولة الفوز بميدالية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في كأس العالم للأندية.

مشوار الهلال في مونديال الأندية

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباريات الدور الثاني بمونديال الأندية يوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.