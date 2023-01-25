Icon

خروج كلب بحر ضخم للشاطئ يثير الذعر بين الأستراليين Icon الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم Icon فعاليات تقويم الرياض مستمرة طوال العام Icon لقطات لصاروخ يضرب سفينة تركية بميناء خيرسون الأوكراني Icon سالم الدوسري ومدرب وحارس الخليج الأفضل بيناير في دوري روشن Icon البرلمان العربي يدين تمزيق المصحف الشريف بهولندا: تحدٍ سافر Icon 8 ملايين زائر بالمسجد النبوي يؤدون الشعائر بكل سهولة ويسر Icon خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن Icon القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والاتحاد Icon مزارع يتحمل سرًا تكاليف علاج مرضى قريته لعقد من الزمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
أزرق الرياض يستعد للمشاركة في مونديال الأندية الأسبوع المقبل

الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم

2023-01-25 الساعة 10:30
الهلاليون: فريقنا يحجز مكانه ضمن أبطال العالم
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

أرسلت جماهير نادي الهلال رسائل دعم إلى لاعبي الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض، وذلك قبل خوض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب مطلع فبراير المقبل.

ويدخل أزرق الرياض البطولة العالمية وهو ممنوع من القيد على خلفية عقوبة النادي ومنعه من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات بسبب قضية محمد كنو مع نادي النصر.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة سيركو

Img

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف بصلة

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان ” أزرقنا يصطف جانب أبطال العالم” كرسالة دعم للاعبي الأزرق من أجل تحقيق نتائج إيجابية في مونديال الأندية، ومحاولة الفوز بميدالية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في كأس العالم للأندية.

مشوار الهلال في مونديال الأندية 

وسيواجه أزرق الرياض، نادي الوداد البيضاوي المغربي في مباريات الدور الثاني بمونديال الأندية يوم السبت 4 فبراير في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الهلال والرائد - حمد اليامي

وفي حال فاز أزرق الرياض على نادي الوداد، سيواجه نادي فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء 7 فبراير في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، في دور نصف النهائي.

ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم
الرياضة

رامون دياز يخشى تكرار سيناريو جارديم

الرياضة
وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...
السعودية اليوم

وظائف شاغرة بمركز قياس للجنسين في 21...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا
العالم

توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا

العالم
مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...
حصاد اليوم

مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل...

حصاد اليوم
تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ يطرح مزاداً على تذكرة...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...
السعودية اليوم

الجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني...

السعودية اليوم