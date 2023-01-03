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الهلال الأحمر يباشر 39756 حالة بمنطقة مكة المكرمة

2023-01-03 الساعة 2:19
الهلال الأحمر يباشر 39756 حالة بمنطقة مكة المكرمة
المواطن - واس

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ،اليوم الثلاثاء، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والبالغ عددها 39756 بلاغاً تجاوبت معها الفرق الإسعافية، وتم نقل 13854 حالة للمنشآت الطبية المختلفة.

أنواع البلاغات

وأوضحت الهيئة، أن البلاغات تنوّعت ما بين حواث مرورية وحالات مرضية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

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كما تمتلك هيئة الهلال الأحمر، أسطولاً إسعافياً مجهزاً بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، ويتكوّن من عدة حافلات وعربات مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بالإضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي وعربات الجولف والدراجات النارية.

98 مركزًا

ووفقاً للهيئة، يبلغ عدد المراكز 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة تعمل على مدار الساعة، منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و 36 مركزًا بمحافظة جدة، و 38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفني إسعاف طب طوارئ.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.

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