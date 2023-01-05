Icon

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة Icon 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط بعد التقدم بالنتيجة

2023-01-05 الساعة 6:55
الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط بعد التقدم بالنتيجة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط

ويتصدر الزعيم قائمة أكثر الفرق إهداراً للنقاط بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بإهداره لـ9 نقاط كان آخرها أمام ضمك في الجولة الماضية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مانشستر يونايتد يصعد للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

Img

الأمطار الغزيرة تغسل المسجد الحرام

الهلال
لاعبو الزعيم في الدوري – المصدر @SPL

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهو مقدار ما أهدر فريق الهلال من نقاط بعد التقدم بالنتيجة في الموسم الماضي بأكمله”.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل آخر جولتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتراجع في الترتيب، الأمر الذي أثار غضب جماهيره لفقدان العديد من النقاط في بداية الموسم، ما يحفز لاعبيه للتألق ضد الاتحاد، وحصد نقاط الكلاسيكو اليوم.

الهلال
لاعبو الزعيم في الدوري – المصدر @Alhilal_FC

الزعيم ضيفًا على الاتحاد

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد في الدوري – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...
السعودية اليوم

السديس في جولة ميدانية: قدموا أفضل الخدمات...

السعودية اليوم
عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد
غرائب

عشاق سيبيريا يسبحون في الماء المتجمد

غرائب
قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية
حصاد اليوم

قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية

حصاد اليوم
روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%
تقارير

روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بنسبة 7%

تقارير
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك
السعودية اليوم

8 حقوق وواجبات عند صيانة مركبتك

السعودية اليوم
طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...
السعودية اليوم

طيران ناس يتسلم طائرتي إيرباص A330 لخدمة...

السعودية اليوم
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
السعودية اليوم

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السعودية اليوم