الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط بعد التقدم بالنتيجة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط

ويتصدر الزعيم قائمة أكثر الفرق إهداراً للنقاط بعد التقدم بالنتيجة في دوري روشن السعودي هذا الموسم بإهداره لـ9 نقاط كان آخرها أمام ضمك في الجولة الماضية.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وهو مقدار ما أهدر فريق الهلال من نقاط بعد التقدم بالنتيجة في الموسم الماضي بأكمله”.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل آخر جولتين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليتراجع في الترتيب، الأمر الذي أثار غضب جماهيره لفقدان العديد من النقاط في بداية الموسم، ما يحفز لاعبيه للتألق ضد الاتحاد، وحصد نقاط الكلاسيكو اليوم.

الزعيم ضيفًا على الاتحاد

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل كلاسيكو اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.