الهلال بالأزرق والفيحاء بالرمادي في السوبر السعودي

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز.

الهلال بالأزرق والفيحاء بالرمادي

وعُقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة الهلال ضد الفيحاء، وتقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق الأساسي، فيما سيظهر الفريق البرتقالي بالطقم الرمادي.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

الفريقان هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الزعيم بشكل جيد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل 5 مرات، وخسر مرة.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، بعدما اكتفى بتحقيق الفوز 4 مرات وتعادل 3 لقاءات، فيما خسر 7 مرات.