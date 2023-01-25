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الهلال بالأزرق والفيحاء بالرمادي في السوبر السعودي

2023-01-25 الساعة 5:07
الهلال بالأزرق والفيحاء بالرمادي في السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي لتحقيق الفوز.

الهلال بالأزرق والفيحاء بالرمادي

وعُقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لمباراة الهلال ضد الفيحاء، وتقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق الأساسي، فيما سيظهر الفريق البرتقالي بالطقم الرمادي.

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ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2022.

الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي
جانب من الاجتماع الفني – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الزعيم بشكل جيد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل 5 مرات، وخسر مرة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، بعدما اكتفى بتحقيق الفوز 4 مرات وتعادل 3 لقاءات، فيما خسر 7 مرات.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

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