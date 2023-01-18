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خلال مباراة أبها المقبلة

الهلال عينه على الصدارة

2023-01-18 الساعة 6:57
الهلال عينه على الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة أبها.

أبها ضيفًا على الهلال

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أبها، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الهلال - الهلال والعدالة
لاعبو الزعيم في دوري روشن – المصدر @Alhilal_FC

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

أبها
لاعبو أبها في الدوري – المصدر spl

الهلال يسعى للفوز

ويدخل الزعيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المقبلة، بهدف مواصلة تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر النصر وخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة، حيث تعادل في 3 مباريات، وفاز مرتين، ما أثار قلق الجماهير، وطالب البعض برحيل الجهاز الفني بقيادة دياز.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل جيد في دوري روشن السعودي، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، والتقدم في الترتيب، ويخوض لاعبوه اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على ضمك.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

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