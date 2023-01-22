الهلال في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثنائية في أبها

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا بفوز ثمين على نادي أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة.
#الهلال يصل للنقطة 32 ✅قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_ابها | #SSC pic.twitter.com/1XMWM3hOgT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
وكان الكوري الجنوبي جانغ هيون سو سجّل الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ22 ثم تعادل عبدالفتاح آدم لفريق أبها في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري هدف التقدم لـ أزرق الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54.
وحافظ أزرق الرياض على تقدمه رغم إلغاء هدف ثالث له سجله اللاعب المالي موسى ماريجا، ليرفع الأزرق رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.