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ضمن مباريات الجولة الـ14

الهلال في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثنائية في أبها

2023-01-22 الساعة 8:33
الهلال في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثنائية في أبها
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا بفوز ثمين على نادي أبها بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

فوز ثمين لـ الهلال

وكان الكوري الجنوبي جانغ هيون سو سجّل الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ22 ثم تعادل عبدالفتاح آدم لفريق أبها في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري هدف التقدم لـ أزرق الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54.

الهلال وأبها - جانغ هيون سو

وحافظ أزرق الرياض على تقدمه رغم إلغاء هدف ثالث له سجله اللاعب المالي موسى ماريجا، ليرفع الأزرق رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.

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