الهلال لا يخسر عندما يسجل إيغالو

واصل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق إيغالو

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم يخسر أي مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين؛ عندما يسجّل له أوديون إيغالو.

وتمكن إيغالو من التسجيل في 16 مباراة بدوري المحترفين، ليُساهم في تعادل الهلال مرتين، وفوزه في 14 مواجهة، وكان آخرها ضد الاتحاد.

ورفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ9 أهداف.

ووصل رصيد إيغالو في دوري المحترفين إلى 41 هدفًا، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 8 أهداف هذا الموسم.

فوز الهلال ضد الاتحاد

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.

وبعد الكلاسيكو رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 24 نقطة في المركز الرابع، ويملك لقاء مؤجلًا ضد الشباب.