الهلال وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وبدأت مواجهة الهلال وأبها المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الزعيم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21.
وجاء هدف الهلال عن طريق مدافعه جانغ هيون سو، بعد عرضية مميزة من ركلة ركنية، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، قبل أن ينجح عبدالفتاح آدم في تسجيل التعادل من تسديدة من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 29.
وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها بالتعادل بنتيجة 1/1.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.