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ضمن منافسات الجولة الـ14

الهلال وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

2023-01-22 الساعة 6:55
الهلال وأبها يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

تعادل الهلال وأبها

وبدأت مواجهة الهلال وأبها المقامة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح الزعيم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21.

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الهلال ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وجاء هدف الهلال عن طريق مدافعه جانغ هيون سو، بعد عرضية مميزة من ركلة ركنية، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، قبل أن ينجح عبدالفتاح آدم في تسجيل التعادل من تسديدة من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 29.

عبدالفتاح آدم
عبدالفتاح آدم – المصدر @abhaFC

وضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هز الشباك مجددًا، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وأبها بالتعادل بنتيجة 1/1.

الهلال وأبها
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري روشن

وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

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