الهلال والنصر بلا ديون و64 مليون ريال تُثقل كاهل الاتحاد

كشفت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، تفاصيل الالتزامات المالية للأندية في دوري روشن السعودي ودوري يلو عن الفترة الثانية من موسم 2022/2023.

الهلال بلا ديون

وفي دوري روشن، جاء الهلال والباطن والعدالة وأبها بدون أي التزامات مالية أو ديون، بينما أنهى الخليج التزاماته المالية بدفع مليونين و780 ألفً و411 ريالاً.

بينما بينما بلغت ديون ضمك مليونًا و19 ألفًا و 608 ريالات، أما ديون الشباب فوصلت إلى مليونين و280 ألفًا و50 ريالاً، ديون الفتح وصلت إلى 4 ملايين و787 ألفًا و500 ريال.

النصر يسدد كافة التزاماته

النصر سدد جميع التزاماته المالية بدفع 30 مليونًا و 893 ألفًا و 221 ريالاً، الاتحاد عليه ديون وصلت إلى 64 مليونًا و 638 ألفًا و 758 ريالاً.

الوحدة وصل مجموع ديونه إلى 50 مليونًا و 444 ألفًا و 66 ريالاً، الرائد وصلت ديونه إلى 15 مليونًا و 969 ألفًا و 475 ريالاً.

التعاون وصل مجموع ديونه إلى 14 مليونًا و 167 ألفًا و 5 ريالات، الاتفاق وصل مجموع ديونه إلى 9 ملايين ريال و 906 آلاف و 669 ريالًا، الطائي وصل مجموع ديونه إلى 9 ملايين و 382 ألفًا و 373 ريالًا.

الفيحاء وصل مجموع ديونه إلى 7 ملايين و 453 ألفًا و 790 ريالًا.

وبالنسبة لأندية دوري يلو، لا توجد أي ديون أو التزامات مالية على أندية القادسية والعربي والأخدود.

ديون أندية دوري يلو

بينما سدد كل من الشعلة والخلود وجدة والساحل وهجر والعين والجبلين التزاماتهم المالية.

أما الفيصلي فوصل مجموع ديونه إلى 350 ألف ريال، ديون أحد وصلت إلى 220 ألف ريال، أما ديون نجران فوصلت إلى 463 ألف و 764 ريالًا.

أما الأهلي فوصل مجموع ديونه إلى 14 مليون و 250 ألفًا و 656 ريالًا، بينما وصلت ديون نادي الرياض إلى 3 ملايين و 40 ألفًا و 818 ريالًا.

نادي الحزم وصلت ديون إلى 3 ملايين و 69 ألفًا و 500 ريالًا.

ديون نادي العروبة وصلت إلى مليونين و 586 ألفًا و 420 ريالًا، ديون نادي القيصومة وصلت إلى مليونين و 45 ألفًا و 513 ريالًا.