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قبل مواجهة أبها المقبلة

الهلال يتألق ضد أندية عسير

2023-01-21 الساعة 3:48
الهلال يتألق ضد أندية عسير
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه ضد أندية عسير في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على أبها.

مباراة قوية بالجولة الـ14

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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الهلال - الهلال والعدالة
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مواجهة الغد، يحتل الأزرق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها في دوري روشن السعودي – المصدر @abhaFC

الهلال يتفوق أمام فرق عسير

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا ضد أندية عسير في دوري المحترفين، حيث تجنب الخسارة أمامهم خلال آخر 5 مواجهات، وحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.

الهلال ضد أبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتُعد هذه أطول سلسلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من عدم الخسارة أمام أندية عسير ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مواجهة الغد.

وسبق أن لعب الفريقان 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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