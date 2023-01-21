الهلال يتألق ضد أندية عسير

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يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه ضد أندية عسير في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على أبها.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره أبها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الأزرق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.
ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا ضد أندية عسير في دوري المحترفين، حيث تجنب الخسارة أمامهم خلال آخر 5 مواجهات، وحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين.
وتُعد هذه أطول سلسلة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من عدم الخسارة أمام أندية عسير ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في مواجهة الغد.
وسبق أن لعب الفريقان 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.