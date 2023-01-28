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بعد تراجع مستواه هذا الموسم

الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية

2023-01-28 الساعة 4:29
الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمصالحة جماهيره؛ واستعادة توازنه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

مواجهة الوداد بمونديال الأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

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لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يسعى للانتفاض

ويأمل الزعيم أن تكون مشاركته في مونديال الأندية بداية لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عرض اللاعبين ودياز لانتقادات كبيرة من الجماهير.

الهلال - الهلال والعدالة
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بعد الفوز في 9 مواجهات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرة.

كما أحبط الزعيم جماهيره، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في آخر مواجهاته الرسمية قبل المشاركة بمونديال الأندية.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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