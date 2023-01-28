الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية

يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمصالحة جماهيره؛ واستعادة توازنه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

مواجهة الوداد بمونديال الأندية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

الهلال يسعى للانتفاض

ويأمل الزعيم أن تكون مشاركته في مونديال الأندية بداية لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عرض اللاعبين ودياز لانتقادات كبيرة من الجماهير.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بعد الفوز في 9 مواجهات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرة.

كما أحبط الزعيم جماهيره، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في آخر مواجهاته الرسمية قبل المشاركة بمونديال الأندية.