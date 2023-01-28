الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني مجلس التعاون يدين حرق المصحف بالدنمارك: استفزاز يؤجج مشاعر المسلمين الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية مجلة إيطالية: عائلة رونالدو عشقت الحياة بالرياض استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو! أفضل خمس وجهات سياحية سعودية مستقبلية قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن عن 129 وظيفة شاغرة الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي
يطمح الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمصالحة جماهيره؛ واستعادة توازنه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2022.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.
ويأمل الزعيم أن تكون مشاركته في مونديال الأندية بداية لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عرض اللاعبين ودياز لانتقادات كبيرة من الجماهير.
ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، بعد الفوز في 9 مواجهات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرة.
كما أحبط الزعيم جماهيره، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في آخر مواجهاته الرسمية قبل المشاركة بمونديال الأندية.