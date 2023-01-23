الهلال يسعى لمواصلة تألقه في انطلاقة مونديال الأندية

تترقب الجماهير مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، أملًا في تحقيق إنجاز جديد.

كأس العالم للأندية 2022

وتُقام منافسات كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، بمشاركة 7 فرق، وتنطلق البطولة بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

وأسفرت القرعة، عن مواجهة الهلال لفريق الوداد المغربي، ويواجه الفائز فلامنغو البرازيلي، ويلعب الأهلي مع أوكلاند سيتي، وفي حالة فوزه سيُلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي، على أن يواجه المتأهل ضد ريال مدريد.

الهلال يسعى للتألق

وسبق أن شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية مرتين، الأولى في نسخة 2019 بقطر، والثانية عام 2021 بالإمارات، وأنهى المشاركتين في المركز الرابع.

وبدأ الزعيم مشواره في مونديال الأندية 2019 بشكل مميز، حيث واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله مهاجمه السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وفي المشاركة الثانية بكأس العالم للأندية، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره بمواجهة الجزيرة الإماراتي، وتمكن من تحقيق فوز عريض بنتيجة 6/1، عن طريق، أوديون إيغالو، ماثيوس بيريرا، محمد كنو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأندريه كاريلو.