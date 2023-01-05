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ضمن منافسات دوري المحترفين

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد

2023-01-05 الساعة 3:31
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

أبرز أرقام الفريقين

ولعب الاتحاد ضد الهلال 28 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات للعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

الاتحاد والهلال - دوري روشن السعودي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويتصدر ثنائي الزعيم، البرازيلي كارلوس إدواردو وتياغو نيفيز قائمة هدافي مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويدخل الاتحاد والهلال مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، كما يطمح الزعيم لمصالحة جماهيره بعد تعثره بالتعادل آخر جولتين.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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