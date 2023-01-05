الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد

تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد الهلال

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة 8:30 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

أبرز أرقام الفريقين

ولعب الاتحاد ضد الهلال 28 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 6 انتصارات للعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

ويتصدر ثنائي الزعيم، البرازيلي كارلوس إدواردو وتياغو نيفيز قائمة هدافي مباريات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويدخل الاتحاد والهلال مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة، كما يطمح الزعيم لمصالحة جماهيره بعد تعثره بالتعادل آخر جولتين.