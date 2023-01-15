الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد العدالة

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة العدالة اليوم.

العدالة ضيفًا على الزعيم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

الهلال يسعى للفوز

وسبق أن لعب الهلال ضد العدالة مباراتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تألق الزعيم بشكل لافت، حيث فاز على ملعبه بنتيجة 7/0، وكسب خارج أرضه برباعية دون رد.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى جيدًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مرة، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 11 هدفًا.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز مرتين وتعادل مثلهما، وخسر 8 مرات، وأحرز 7 أهداف واهتزت شباكه 21 مرة.