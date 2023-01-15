Icon

سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملاته باللون الأحمر Icon أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023 Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر بنده Icon وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية Icon أمن الدولة: مركز العمليات الميدانية معني باستقبال بلاغات الإرهاب Icon وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc Icon الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل مثيرة Icon نظام الشركات الجديد يدخل حيز النفاذ الخميس المقبل Icon تخريج 471 فردًا في معهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالشرقية Icon برشلونة يسعى لإنهاء معاناته بالكلاسيكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد العدالة

2023-01-15 الساعة 4:36
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد العدالة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة العدالة اليوم.

العدالة ضيفًا على الزعيم

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

التعادل السلبي عنوان مباراة الشباب ضد النصر

Img

تحذير من استخدام الفحم للتدفئة في المنازل

الهلال - الهلال والعدالة
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وقبل لقاء اليوم، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

الهلال يسعى للفوز

وسبق أن لعب الهلال ضد العدالة مباراتين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تألق الزعيم بشكل لافت، حيث فاز على ملعبه بنتيجة 7/0، وكسب خارج أرضه برباعية دون رد.

الهلال ضد العدالة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى جيدًا في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مرة، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 11 هدفًا.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز مرتين وتعادل مثلهما، وخسر 8 مرات، وأحرز 7 أهداف واهتزت شباكه 21 مرة.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط
العالم

بايدن مستعد للقاء بوتين بشرط

العالم
تل أبيب تغرق في مياه الأمطار
العالم

تل أبيب تغرق في مياه الأمطار

العالم
حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة
السعودية اليوم

حقوقك وواجباتك عند صيانة السيارة

السعودية اليوم
إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...
السعودية اليوم

إغلاق جزئي لـ الواجهة البحرية في جدة...

السعودية اليوم
مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...
الرياضة

مساعد مدرب الأخضر: مواجهة عمان صعبة وهدفنا...

الرياضة
4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي
الرياضة

4 مباريات غدًا بدوري روشن السعودي

الرياضة
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...
أخبار رئيسية

انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي...

أخبار رئيسية