الهلال يسعى لمواصلة صحوته

يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة صحوته بدوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على أبها اليوم.

أبها ضيفًا على الزعيم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يقع الزعيم في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 19 نقطة.

الهلال يسعى للفوز الثاني تواليًا

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمصالحة الجماهير ومواصلة انتفاضته؛ بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد تغلبه على العدالة بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا ضد أبها ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث تقابلا 8 مرات، تمكن الزعيم من تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادلا مرتين، وخسر مرة واحدة.

ويعود انتصار الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها الوحيد إلى مباراة الدور الثاني من دوري المحترفين موسم 2020/ 2021، عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويُعد الفريقان هما الأكثر تغييرًا للتشكيلة الأساسية في منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها 30 تغييرًا، وقام الزعيم بـ29 تغييرًا.