الهلال يصطدم بالوداد في كأس العالم للأندية 2022

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022، عن مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي.

كأس العالم للأندية في المغرب

وتُقام منافسات كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين، وتنطلق البطولة بمواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

ويُشارك في كأس العالم للأندية كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

الهلال يواجه الوداد

وانتهت، قبل قليل، مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2022، وأسفرت عن مواجهة الهلال ضد الوداد، فيما يلعب الأهلي المصري مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفي حالة فوزه سيُلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي.

ومن المقرر أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في طريق الأهلي المصري بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي سيواجه في الدور نصف النهائي المتأهل من الفائز من مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي.