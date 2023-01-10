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الهلال يصعد للمركز الثالث بعد التعادل ضد الرائد

2023-01-10 الساعة 10:44
الهلال يصعد للمركز الثالث بعد التعادل ضد الرائد
المواطن - محمد سمعه

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الهلال والرائد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والرائد

ونجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تراجع أزرق الرياض مما منح الفرصة لفريق الرائد لمحاولة تسجيل هدف التعادل.

الهلال والرائد

وكاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو يُحرز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ69 ولكن دون جدوى.

ونجح اللاعب يحيى سنبل في إحراز هدف التعادل لنادي الرائد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ76.

وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأزرق 26 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 16 نقطة في المركز العاشر.

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