الهلال يصعد للمركز الثالث بعد التعادل ضد الرائد

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الهلال والرائد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباراة الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
يحيى سنبل يسجل هدف التعادل ⚽️قد يهمّك أيضاً
الرائد 1 × 1 الهلال
#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/pPqXmtd8sd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 10, 2023
ونجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، تراجع أزرق الرياض مما منح الفرصة لفريق الرائد لمحاولة تسجيل هدف التعادل.
وكاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو يُحرز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض في الدقيقة الـ69 ولكن دون جدوى.
ونجح اللاعب يحيى سنبل في إحراز هدف التعادل لنادي الرائد من ضربة رأسية بالدقيقة الـ76.
وانتهت المباراة بالتعادل ليُصبح رصيد الأزرق 26 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 16 نقطة في المركز العاشر.
د24' حمد اليامي.. بالقوووة 💪🏻
الرائد 0 × 1 الهلال#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ytefnTYKp2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 10, 2023