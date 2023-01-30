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الهلال يطير إلى المغرب

2023-01-30 الساعة 8:05
الهلال يطير إلى المغرب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

الهلال يُغادر للمغرب

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مغادرة الرياض، والسفر إلى المغرب، تمهيدًا لبدء مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

الهلال
جانب من مغادرة الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وكشف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بكأس العالم للأندية 2022، وشهدت غياب النجم سلمان الفرج، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

قائمة الزعيم

وجاءت قائمة الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، جانغ هيون سو، متعب المفرج، علي آل بليهي، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير ومحمد كنو.

كما ضمت القائمة؛ عبدالله الحمدان، عبدالله عطيف، أوديون إيغالو، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، غوستافو كويلار، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري ومعاذ فقيهي.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة قوية ضد الوداد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.

كأس العالم للأندية 2022 في المغرب
شعار البطولة – المصدر fifa

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