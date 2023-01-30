الهلال يطير إلى المغرب

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أعلن نادي الهلال، عن مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022.
🎬 قبل التحليق إلى العالمية ✈️💙#الهلال pic.twitter.com/qQDvxWi1cvقد يهمّك أيضاً
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 30, 2023
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مغادرة الرياض، والسفر إلى المغرب، تمهيدًا لبدء مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي.
وكشف المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بكأس العالم للأندية 2022، وشهدت غياب النجم سلمان الفرج، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته للمشاركة في المباريات.
وجاءت قائمة الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد العويس، حبيب الوطيان، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، جانغ هيون سو، متعب المفرج، علي آل بليهي، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير ومحمد كنو.
كما ضمت القائمة؛ عبدالله الحمدان، عبدالله عطيف، أوديون إيغالو، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، غوستافو كويلار، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا، لوسيانو فييتو، محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري ومعاذ فقيهي.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل، على ملعب طنجة، عند الساعة 5:30 مساء بتوقيت السعودية.