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بعد تراجع النتائج

الهلال يفاوض زيدان

2023-01-08 الساعة 4:31
الهلال يفاوض زيدان
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تذبذب النتائج مع دياز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب النتائج مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، ما دفع الجماهير للمطالبة برحيله، واستقدام مدير فني جديد، ليرتبط اسم الزعيم بمفاوضة الأسطورة زيدان.

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رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

التفاوض مع زيدان

وأشارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأحد، إلى أن نادي الهلال يحاول إقناع زيدان بتدريب الفريق، إلا أنه لم يحسم موقفه، حيث لازال يبحث عن فرصة مقنعة بالنسبة له، خاصة أنه رفض عروضًا عديدة من أمريكا والبرازيل.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن العديد من الأندية والمنتخبات تسعى للتعاقد مع زيدان، وفي مقدمتهم؛ الهلال الذي يسعى لرحيل دياز بعد تراجع المستوى في الموسم الحالي.

كما أكدت صحيفة ojogo البرتغالية، أن نادي الهلال أرسل عرضًا للمدرب الفرنسي للتعاقد معه، وذلك بعدما علم الأزرق، أن زين الدين رفض عرضًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لتدريب المنتخب.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk

ضياع حلم تدريب فرنسا

وكان زيدان قد ابتعد عن التدريب طوال الفترة الماضية، أملًا في تحقيق حلمه بتدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، الأمر الذي دفعه للانتظار إلى بعد المونديال، ومعرفة مصير المدير الفني ديديه ديشامب.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالأمس، عن استمرار المدير الفني ديديه ديشامب مع الديوك حتى عام 2026، في ظل النتائج المميزة التي حققها، وكان آخرها التأهل إلى نهائي كأس العالم 2022.

ديشامب
ديشامب – المصدر @FrenchTeam

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