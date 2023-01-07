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بسبب إصابة في العضلة الخلفية

الهلال يفقد إيغالو لمدة 14 يومًا

2023-01-07 الساعة 10:08
الهلال يفقد إيغالو لمدة 14 يومًا
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الهلال مساء اليوم السبت، عن غياب نجمه النيجيري أوديون إيغالو لمدة 14 يومًا بسبب الإصابة.

وكان اللاعب النيجيري تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الاتحاد أول أمس في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي.

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وأعلن أزرق الرياض عبر حسابه في “تويتر” أن النجم النيجيري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يغيب على إثره لمدة أسبوعين.

وفي سياق آخر، لفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لم يخسر أي مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين؛ عندما يسجّل له أوديون إيغالو.

أرقام مميزة لـ إيغالو 

وتمكن اللاعب النيجيري، من التسجيل في 16 مباراة بدوري المحترفين، ليُساهم في تعادل الهلال مرتين، وفوزه في 14 مواجهة، وكان آخرها ضد الاتحاد.

ورفع المهاجم النيجيري رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صاحب الـ9 أهداف.

ووصل رصيد إيغالو في دوري المحترفين إلى 41 هدفًا، حيث نجح في إحراز 9 أهداف موسم 2020/ 2021، و24 هدفًا في موسم 2021/ 2022 بواقع 12 هدفًا مع الشباب ومثلهم بقميص الهلال، بجانب 8 أهداف هذا الموسم.

إيجالو - إيغالو - الهلال والنصر

ترتيب دوري روشن 

وبعد نهاية مباريات الجولة الـ12، يتواجد النصر في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ولكل منهما 25 نقطة.

الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا، برصيد 18 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 16 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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