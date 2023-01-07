الهلال يواجه أزمة قبل مونديال الأندية

أصبح نادي الهلال يواجه أزمة قبل خوضه لمنافسات كأس العالم للأندية شهر فبراير المقبل في المغرب.

وكان فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة الهلال ألمح في تصريحاته لبرنامج ” أكشن مع وليد” أن عقوبة الحرمان من القيد لم تُرفع من على النادي.

وأضاف المفرج: ” أزرق الرياض لن يترك حقوقه ودائمًا نسلك الطرق القانونية، إذا أراد أحد منكم معرفة مصير العقوبة عليه بسؤال الجهات المعنية لكن إدارة النادي لن تترك حقوق الفريق”.

عقوبة تهدد الهلال

وأصبح أزرق الرياض يُعاني من إصابات بالجملة في صفوفه مثل إصابات سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي وانضم لهم النيجيري أوديون إيغالو مؤخرًا.

وبسبب عقوبة الحرمان من القيد المستمرة خلال فترة انتقالات يناير الحالية، فإن أزرق الرياض سيشارك في مونديال الأندية بقائمته المتبقية من لاعبي الفريق الأول بالإضافة لضم بعض من العناصر الشابة.

وكان أزرق الرياض أعلن إصابة أوديون إيغالو في العضلة الخلفية وغيابه عن مباريات الفريق لمدة 14 يومًا، بجانب نهاية موسم اللاعب عبدالإله المالكي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الاتحاد أول أمس الخميس.

مشاركة بقرار رسمي

وجاءت مشاركة الهلال في مونديال الأندية، بقرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كونه بطل آخر نسخة في دوري أبطال آسيا لعام 2021.

وبعد نهاية مباريات الجولة الـ12، يتواجد النصر في المركز الأول في ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ولكل منهما 25 نقطة.

الاتحاد رابعًا برصيد 24 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا، برصيد 18 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 16 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 15 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، الباطن في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.