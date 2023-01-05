الهلال يُزيح الاتحاد من المركز الثالث بعد الفوز بهدف

انتهت مباراة الاتحاد ضد الهلال، بفوز الهلال بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد الهلال

ونجح النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الأول لـ الزعيم بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ12.

وحاول بعدها البرازيلي ديلجادو تهديد مرمى الحارس مارسيلو غروهي من جديد في الدقيقة الـ26 ولكن دون جدوى.

وأهدر البيروفي أندري كاريلو فرصة إحراز الهدف الثاني لـ أزرق الرياض بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الاتحاد تسجيل هدف التعادل حيث سنحت له فرصة خطيرة عبر اللاعب عبدالرحمن العبود بالدقيقة الـ96 ولكن دون جدوى.

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز 25 نقطة في المركز الثالث ليزيح العميد عن المركز الثالث ويهبط للمركز الرابع متجمدًا رصيده عند 24 نقطة.