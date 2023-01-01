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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يُعاني في الشوط الثاني

2023-01-01 الساعة 2:15
الهلال يُعاني في الشوط الثاني
المواطن - مروة نبيل

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يُعاني الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز على الصعيد الدفاعي خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تعادل ضد ضمك

ولعب الهلال ضد ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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ورفع الزعيم رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.

الهلال وضمك
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

معاناة الهلال في الشوط الثاني

وتُعد هذه المواجهة الأولى لفريق الهلال ضد ضمك التي تنتهي بالتعادل في الرياض، حيث تمكن الزعيم من الفوز في الثلاث مباريات السابقة، كما أن هذا التعادل هو الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي بعد ديربي الرياض.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وأصبح الزعيم هو الفريق الوحيد في دوري روشن السعودي الذي استقبل جميع أهدافه في الشوط الثاني برصيد 10 أهداف، وتُعد هذه المرة الرابعة التي يستقبل هدفين في الشوط الثاني بعد التعاون، الطائي، النصر وضمك.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 9 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة، بسبب الأهداف التي استقبلها خلال أحداث الشوط الثاني، حيث خسر أمام التعاون، وتعادل ضد الشباب، النصر وضمك، بعدما كان متقدمًا في جميع المواجهات.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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