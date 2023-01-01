الهلال يُعاني في الشوط الثاني

يُعاني الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز على الصعيد الدفاعي خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تعادل ضد ضمك

ولعب الهلال ضد ضمك بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الزعيم رصيده إلى 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى 18 نقطة في المركز السادس.

معاناة الهلال في الشوط الثاني

وتُعد هذه المواجهة الأولى لفريق الهلال ضد ضمك التي تنتهي بالتعادل في الرياض، حيث تمكن الزعيم من الفوز في الثلاث مباريات السابقة، كما أن هذا التعادل هو الثاني على التوالي في دوري روشن السعودي بعد ديربي الرياض.

وأصبح الزعيم هو الفريق الوحيد في دوري روشن السعودي الذي استقبل جميع أهدافه في الشوط الثاني برصيد 10 أهداف، وتُعد هذه المرة الرابعة التي يستقبل هدفين في الشوط الثاني بعد التعاون، الطائي، النصر وضمك.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 9 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة، بسبب الأهداف التي استقبلها خلال أحداث الشوط الثاني، حيث خسر أمام التعاون، وتعادل ضد الشباب، النصر وضمك، بعدما كان متقدمًا في جميع المواجهات.