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للعمل بمقر الهيئة الملكية في العلا

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

2023-01-09 الساعة 2:04
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- وظيفة مستشار محتوى الحياة البرية
 Wildlife Content Consultant Job
المؤهلات والمتطلبات:
    • درجة البكالوريوس في موضوع يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية
    • يفضل الحصول على مؤهل آخر في الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان
    • خبرة 10 سنوات في حفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية ووسائل الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان أو مجال ذي صلة.
    • إدارة معرفة الخبراء الناشئة عن أنشطة W&NH.
    • ضمان تنسيق ونشر المعرفة المتخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
    • باستخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ، يتم إعداد التقارير و / أو المشاريع الخاصة للجماهير الداخلية والخارجية.
    • مراجعة التقارير والعروض التقديمية للمدير التنفيذي W&NH ومساعدة أعضاء الفريق الآخرين ، كما هو مطلوب من خلال تقديم المشورة والتوصيات
2- وظيفة مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات
IT Business Relationship Manager Job
المؤهلات والمتطلبات:
  • درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ذات الصلة. (يفضل الماجستير)
  • خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.
  • ضمان تطوير وإدارة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشركاء الداخليين والخارجيين (وحدات الأعمال ومقدمي الخدمات).
  • ضمان تطوير استراتيجيات التكنولوجيا التي تتماشى مع استراتيجية العمل الشاملة.
  • دفع مفاوضات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتعزيز القيمة للأعمال.
  • تأكد من أن وحدات العمل تفهم الحل التكنولوجي ، وتقديم الحلول بشكل عام ، والامتثال لعمليات الحوكمة ، وما إلى ذلك.
3- وظيفة أخصائي مكتب سفريات
Travel Desk Specialist Job
المؤهلات والمتطلبات:
  • دعم خدمات السفر والخدمات اللوجستية الفعالة عبر وحدة RCU ، ودعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.
  • دعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.
  • ضمان جدول المواعيد عن طريق تخطيط وجدولة الاجتماعات والمؤتمرات عن بعد وحجوزات السفر.
  • الدعم في جميع رحلات السفر لموظفي RCU ، بما في ذلك تذاكر الطيران والنقل والإقامة والتعامل مع أي مهام أخرى متعلقة برحلة العمل.
4- مسؤول التخطيط
Succession Planning Lead Job
المؤهلات و المتطلبات:
  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
  • خبرة في مجال ذي صلة.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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