الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
Wildlife Content Consultant Job
المؤهلات والمتطلبات:
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- درجة البكالوريوس في موضوع يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية
- يفضل الحصول على مؤهل آخر في الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان
- خبرة 10 سنوات في حفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية ووسائل الإعلام أو الاتصالات أو الإعلان أو مجال ذي صلة.
- إدارة معرفة الخبراء الناشئة عن أنشطة W&NH.
- ضمان تنسيق ونشر المعرفة المتخصصة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- باستخدام برامج مختلفة ، بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ، يتم إعداد التقارير و / أو المشاريع الخاصة للجماهير الداخلية والخارجية.
- مراجعة التقارير والعروض التقديمية للمدير التنفيذي W&NH ومساعدة أعضاء الفريق الآخرين ، كما هو مطلوب من خلال تقديم المشورة والتوصيات
2- وظيفة مدير علاقات أعمال تكنولوجيا المعلومات
IT Business Relationship Manager Job
المؤهلات والمتطلبات:
- درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو ذات الصلة. (يفضل الماجستير)
- خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري.
- ضمان تطوير وإدارة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والشركاء الداخليين والخارجيين (وحدات الأعمال ومقدمي الخدمات).
- ضمان تطوير استراتيجيات التكنولوجيا التي تتماشى مع استراتيجية العمل الشاملة.
- دفع مفاوضات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتعزيز القيمة للأعمال.
- تأكد من أن وحدات العمل تفهم الحل التكنولوجي ، وتقديم الحلول بشكل عام ، والامتثال لعمليات الحوكمة ، وما إلى ذلك.
3- وظيفة أخصائي مكتب سفريات
Travel Desk Specialist Job
المؤهلات والمتطلبات:
- دعم خدمات السفر والخدمات اللوجستية الفعالة عبر وحدة RCU ، ودعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.
- دعم واتخاذ الترتيبات اللازمة لوصول ومغادرة الموظفين والاستشاريين المحليين / الدوليين.
- ضمان جدول المواعيد عن طريق تخطيط وجدولة الاجتماعات والمؤتمرات عن بعد وحجوزات السفر.
- الدعم في جميع رحلات السفر لموظفي RCU ، بما في ذلك تذاكر الطيران والنقل والإقامة والتعامل مع أي مهام أخرى متعلقة برحلة العمل.
4- مسؤول التخطيط
Succession Planning Lead Job
المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- خبرة في مجال ذي صلة.
طريقة التقديم
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