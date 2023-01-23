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على سبيل الإعارة لنهاية الموسم

الوحدة الإماراتي يضم ماثيوس بيريرا من الهلال

2023-01-23 الساعة 1:42
الوحدة الإماراتي يضم ماثيوس بيريرا من الهلال
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الوحدة الإماراتي- قبل قليل- عن تعاقده مع البرازيلي ماثيوس بيريرا على سبيل الإعارة من نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

الوحدة يضم ماثيوس بيريرا

وقال نادي الوحدة في بيانه عبر حسابه في “تويتر”: “تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا (26 عامًا)، قادمًا من نادي الهلال السعودي الشقيق على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح”.

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وأضاف الوحدة: “ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب (ماتيوس) في موطن الأبطال مُتمنين له التوفيق والنجاح خلال مشواره مع الفريق”.

ماثيوس بيريرا بقميص الوحدة الإماراتي

بيريرا يفقد الثقة في الهلال

واختتم النادي الإماراتي بيانه قائلًا: “كما أعربت إدارة النادي عن شكرها وتقديرها لنادي الهلال السعودي الشقيق، مؤكدةً أن تسهيل إجراءات انتقال اللاعب، والتعاون المثمر، يعكس متانة العلاقات التاريخية بين الناديين”.

ولم ينجح ماثيوس بيريرا في كسب ثقة جماهير الهلال أو المدرب الأرجنتيني رامون دياز حيث تراجع مستواه مؤخرًا ونجح فقط خلال 38 مباراة في صناعة 15 هدفًا لزملائه وتسجيل 3 أهداف، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله كونه لاعبًا لا يتمتع بعقلية احترافية ولم يساهم بشكل كبير في مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

يذكر أن بيريرا انضم إلى الهلال صيف عام 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون مقابل 90 مليون ريال.

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