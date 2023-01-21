الوحدة والطائي يستهدفان الفوز الأول

تترقب الجماهير مباراة الوحدة والطائي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة والطائي عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

الوحدة والطائي يسعيان للفوز

وتُعد مباراة الوحدة والطائي اليوم هي الأولى بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أداء جيد، وتحقيق الفوز الأول، خاصة أن الفريقان يُعانيان من تذبذب النتائج.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مثلهم وخسر 6 مواجهات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف واهتزت شباكه 13 مرة.

على الجانب الآخر، لم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في أي لقاء بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 7 مرات، وسجل 18 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.