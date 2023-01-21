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ضمن منافسات دوري روشن

الوحدة والطائي يستهدفان الفوز الأول

2023-01-21 الساعة 3:15
الوحدة والطائي يستهدفان الفوز الأول
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الوحدة والطائي في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة والطائي عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

الوحدة والطائي
موعد المباراة – المصدر @SPL

الوحدة والطائي يسعيان للفوز

وتُعد مباراة الوحدة والطائي اليوم هي الأولى بينهما ضمن منافسات دوري المحترفين، ما يُحفز اللاعبين لتقديم أداء جيد، وتحقيق الفوز الأول، خاصة أن الفريقان يُعانيان من تذبذب النتائج.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل مثلهم وخسر 6 مواجهات ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 8 أهداف واهتزت شباكه 13 مرة.

على الجانب الآخر، لم يتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في أي لقاء بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 6 انتصارات وخسر 7 مرات، وسجل 18 هدفًا، واستقبل 19 هدفًا.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

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