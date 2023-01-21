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في بطولة دوري روشن للمحترفين

الوحدة يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين على الطائي

2023-01-21 الساعة 8:27
الوحدة يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين على الطائي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، فوزًا ثمينًا على حساب الطائي بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الوحدة ضد الطائي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، ألغى حكم اللقاء هدفًا لنادي الطائي في الدقيقة الـ52 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعند حلول الدقيقة الـ66 سجل اللاعب اللوكسمبورجي جيرسون رودريغيز هدف التقدم لـ فارس مكة مستغلًا خطأ في تمركز مدافعي الطائي.

ولم يحدث أي جديد، في المباراة ليُحقق فريق الوحدة فوزًا ثمينًا ابتعد به عن مراكز الهبوط حيث صعد من المركز الـ14 إلى المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة.

الوحدة والطائي

مباراتان غدًا

وتُختتم منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأحد، بمواجهتين قويتين، في ظل الصراع بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

ويلعب الهلال ضد أبها عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى الزعيم للفوز ومصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج، فيما يأمل زعيم الجنوب تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الوحدة والطائي

وفي ختام الجولة الـ14 من دوري روشن، يلعب النصر ضد الاتفاق عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مرسول بارك، ويأمل العالمي مواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية والظهور بشكل مميز.

الوحدة والطائي

 

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