الوحدة يُعزز تفوقه في الشرائع

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تألقه على ملعبه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر.

الفوز ضد الطائي

ولعب الوحدة ضد الطائي بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ونجح فرسان مكة في الفوز بهدف دون رد عن طريق جيرسون رودريغيز.

ورفع فرسان مكة رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي عند 18 نقطة في المركز التاسع.

تألق الوحدة في ملعبه

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على سجله خال من الهزائم على ملعبه في الشرائع ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تجنب الخسارة في 8 مباريات متتالية في أرضه.

وتُعد هذه السلسلة هي الأطول لفرسان مكة في تاريخه ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث إنه حصد 14 نقطة من أصل 15 على ملعبه في الشرائع، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق، خاصة أنه يملك مباراة مؤجلة.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مستوى مميزًا مع المدير الفني التشيلي سييرا، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل مرتين ضد العدالة وضمك، وخسر لقاء وحيداً أمام الخليج.