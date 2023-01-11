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 خلال الربع المنتهي في نوفمبر 2022

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

2023-01-11 الساعة 12:46
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن تحقيق صافي ربح 25.9 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2022 بارتفاع 42.9 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها في “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات 43 في المائة والتي ترجع بشكل رئيس من زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة 40 في المائة.

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مؤشرات الأسهم السعودية

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 13.12 نقطة ليقفل عند مستوى 10634.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

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