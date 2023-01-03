اليابان تدفع مليون ين لكل طفل يغادر طوكيو

قررت حكومة اليابان دفع مليون ين ياباني أي نحو 7500 دولار أمريكي لكل طفل للأسر التي تنتقل من طوكيو الكبرى للمدن الأخرى، وذلك في محاولة لعكس اتجاه الانخفاض السكاني خارج العاصمة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، سيتم تقديم الحافز بدءًا من أبريل كجزء من حملة رسمية لـ بث الحياة في البلدات والقرى المتدهورة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إنه للحصول على المزايا، يجب على العائلات الانتقال خارج منطقة طوكيو الكبرى حتى وإن انتقلوا إلى مناطق جبلية تقع داخل حدود المدينة، مبينة أن نصف المبلغ ستدفعه الحكومة المركزية والنصف الآخر ستدفعه البلديات المحلية.

انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة

وعلى الرغم من انخفاض عدد سكان طوكيو لأول مرة في العام الماضي، وهو اتجاه يعزى جزئيًا إلى جائحة فيروس كورونا، إلا أن صانعي السياسة يعتقدون أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لخفض الكثافة السكانية في المدينة وتشجيع الناس على بدء حياة جديدة في أجزاء غير عصرية من مدن اليابان تضررت من الشيخوخة وتقلص عدد السكان وهجرة الشباب إلى طوكيو وأوساكا ومدن كبيرة أخرى.

ويأتي المبلغ بالإضافة إلى ما يصل إلى 3 ملايين ين متوفر بالفعل في الدعم المالي، ويأمل المسؤولون في اليابان أن يشجع هذا الإجراء العائلات التي لديها أطفال حتى سن 18 عامًا على تنشيط المناطق وتخفيف الضغط على المساحة والخدمات العامة في طوكيو الكبرى.

طوكيو المدينة الأكبر عالميًا في السكان

ويُذكر أن مدينة طوكيو الكبرى هي أكبر مدينة في العالم من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة.