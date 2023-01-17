الياسمين أكثر الأحياء تداولًا في عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع

كشف تقرير عرضته قناة الإخبارية، الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية، بالرياض، خلال أسبوع، حيث تصدر حي الياسمين القائمة.

جاء حي الياسمين في مقدمة الأكثر تداولًا هذا الأسبوع، بعدد صفقات بلغ 64 صفقة، بقيمة 73 مليون ريال.

64 صفقة

وجاء حي الخير في المركز الثاني، بعدد 64 صفقة، والتي بلغت قيمتها المالية 45 مليون ريال.

المركز الثالث حي دار البيضاء

وكان المركز الثالث من نصيب حي الدار البيضاء بواقع 63 صفقة، وبلغت قيمتها 40 مليون ريال.