علامات تدل على اختراق كاميرا الويب للتجسس 4 خطوات لتعزيز وعي الأطفال ماليًّا اتصال عزاء من وزير الشؤون الإسلامية لوالد الشيخ جابر البسيسي وأشقائه الياسمين أكثر الأحياء تداولًا في عدد الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع أغذية تعزز فرص الشيب المبكر متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن نجمة هوليوود ماري أوزموند تحرم أبناءها من الميراث خدمات الملاحة الجوية تحصل على شهادة أفضل صاحب عمل استقالة رئيس فيتنام بعد الكشف عن انتهاكات عديدة تساقط كثيف للبرد في العويقيلة بالحدود الشمالية
كشف تقرير عرضته قناة الإخبارية، الأحياء الأكثر تداولًا في عدد الصفقات العقارية، بالرياض، خلال أسبوع، حيث تصدر حي الياسمين القائمة.
فيديو | تعرف على الأحياء الأكثر تداولا في عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال أسبوع #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/BCKpsnNKDr
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 17, 2023
جاء حي الياسمين في مقدمة الأكثر تداولًا هذا الأسبوع، بعدد صفقات بلغ 64 صفقة، بقيمة 73 مليون ريال.
وجاء حي الخير في المركز الثاني، بعدد 64 صفقة، والتي بلغت قيمتها المالية 45 مليون ريال.
وكان المركز الثالث من نصيب حي الدار البيضاء بواقع 63 صفقة، وبلغت قيمتها 40 مليون ريال.