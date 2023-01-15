اليوم .. إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية عبر موقع قياس

من المقرر أن تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، نتائج الرخصة المهنية على موقع قياس عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية.

وبالأمس أعلنت الهيئة نتائج اختبار الرخصة المهنية “العام” عبر الرسائل النصية في رسائل SMS على جوالات المعلمين وعلى الرقم المسجل في الملف.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص، الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين.

3 طرق لإعلان النتائج

ويتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عبر الخطوات الآتية:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج اليوم الأحد.

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

شروط الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

أما عن الاختبار التربوي العام، فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

– المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

– المجال الثاني: المعرفة المهنية

– المجال الثالث: الممارسة المهنية

يُشار إلى أن اختبار “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.