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للرجال على رتبة وكيل رقيب

اليوم.. السجون تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية

2023-01-28 الساعة 1:22
اليوم.. السجون تفتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للسجون (رجال) على رتبة (وكيل رقيب) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

التخصصات المتاحة:

– المحاسبة.

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– الإحصاء.

– هندسة الشبكات.

– الإدارة المالية.

– أمن المعلومات.

– مصمم موشن جرافيكس.

– برمجيات حاسب آلي.

– إعلام صناعة محتوى الإعلام الرقمي.

تفاصيل الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

رابط التسجيل

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم السبت بتاريخ 1444/07/06هـ الموافق 2023/01/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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