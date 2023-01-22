اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، يفتتح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

33 بحثاً علمياً

ملتقى أبحاث الحج والعمرة، ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى.

وسيتضمن الملتقى 33 بحثاً ويعد فرصة للباحثين في الجامعات السعودية والمهتمين بمجال الحج والعمرة.