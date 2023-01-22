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أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية

اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية

2023-01-22 الساعة 10:55
اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية
المواطن - فريق التحرير

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بدأت صباح اليوم الأحد، اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية.

والرخصة المهنية، هي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجـراءات محـددة يكــون حاملهـا مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسـب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

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الحصول على الرخصة المهنية

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

– الاختبار التربوي العام.

– الاختبار التخصصي.

أداة تقويمية

ويعد الاختبار التربوي العام بمثابة أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

 

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