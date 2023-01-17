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دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة

اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض

2023-01-17 الساعة 9:51
اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض
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المواطن - فريق التحرير

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تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.

تنظيم دخول الشاحنات

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

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الهدف من تنظيم الشاحنات

وأكدت الهيئة أنها تهدف من تنظيم هذه الخدمة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى توفر البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.

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