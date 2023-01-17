اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض

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تبدأ الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بأوقات محددة في مدينة الرياض، لتخفيف الازدحام المروري.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة، للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.
وأكدت الهيئة أنها تهدف من تنظيم هذه الخدمة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى توفر البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات.