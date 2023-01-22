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تشمل هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة

اليوم.. بداية الحالة الممطرة الـ 11 بالمملكة

2023-01-22 الساعة 10:09
اليوم.. بداية الحالة الممطرة الـ 11 بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن المناطق المتأثرة بـ الحالة الممطرة الـ 11 والتي تبدأ اليوم الأحد، حيث تسود أجواء باردة على معظم مناطق المملكة وسط توقعات بهطول أمطار متفاوتة.

وتوقع الحصيني على حسابه الشخصي على “تويتر”، أن تشهد معظم المناطق أجواء باردة على معظم مناطق المملكة في الصباح، فيما تشهد السواحل الغربية أجواء معتدلة قد تميل للبرودة نهارًا وتكون حارة على عموم الغربية.

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وأضاف الحصيني أن بداية الحالة الممطرة ستشهدها أجزاء من المناطق الوسطى، بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

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