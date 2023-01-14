اليونايتد يُقدم هدية لـ آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي

قدم نادي مانشستر يونايتد، هدية ثمينة لنادي آرسنال من أجل مساعدة الأخير للانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال فاز آرسنال غدًا على نادي توتنهام هوتسبير في الجولة العشرين من البريميرليج.

وتسبب فوز مان يونايتد اليوم على مانشستر سيتي في تجميد رصيد الأخير عند 39 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث يبتعد آرسنال حاليًا عن الوصيف مان سيتي برصيد 5 نقاط، وفي حال فاز آرسنال غدًا على توتنهام سيتسع الفارق إلى 8 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي

آرسنال متواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 44 نقطة، يليه مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 39 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 38 نقطة، نيوكاسل يونايتد رابعًا برصيد 35 نقطة، وتوتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وبدأت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي أمس الجمعة بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

واستُكملت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، حيث شهدت فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بينما فاز ساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وفاز نوتنجهام فورست على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز برايتون على ليفربول بثلاثية دون رد.

بينما فاز برينتفورد على بورنموث بثنائية دون رد.

وتُستكمل مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” تشيلسي ضد كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، آرسنال ضد توتنهام هوتسبير”.