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انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران

2023-01-20 الساعة 9:23
انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، اليوم الجمعة، على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.

الإجراءات النظامية

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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