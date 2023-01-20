انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، اليوم الجمعة، على مواطن لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.