انتخاب حسن الحويزي رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية

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أعلن اتحاد الغرف بالمملكة، اليوم الأحد، انتخاب حسن بن معجب الحويزي، رئيسًا لاتحاد الغرف، للدورة الجديدة للاتحاد 2023 – 2026، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف 121، لانتخابات الدورة الخامسة عشر للاتحاد.
وقال الحساب الرسمي لاتحاد الغرف بموقع “تويتر”، إنه تم انتخاب بدر بن سليمان الرزيزاء نائب أول، وفايز بن ذعار الحربي نائب ثاني للرئيس.