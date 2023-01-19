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انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر

2023-01-19 الساعة 8:02
انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر
المواطن - فريق التحرير

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قال مستشار المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور أحمد الغامدي، إن انتشار الإبل والأغنام في مواقع ظهور الأعشاب الربيعية يعد نوعًا من الرعي الجائر.

رعي جائر

وأوضح الغامدي خلال لقائه بنشرة الرابعة على قناة “العربية”، أن انتشار الإبل والأغنام الآن في مواقع ظهور الربيع يعد نوعًا من أنواع الرعي المبكر، والرعي المبكر يعد من الرعي الجائر.

وأشار إلى أن المركز يأمل أن يكون هناك وعي مجتمعي لتجنب الممارسات الضارة هناك، وأن يكون هناك ابتعاد عن هذه المناطق حتى تستطيع تلك الأعشاب أن تكمل دورة حياتها.

مخالفة الرعي

يذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي حددت عقوبة مخالفة رعي الإبل بفرض غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ويتم الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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